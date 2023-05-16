В Артемовске завершается штурм последних оборонительных рубежей ВСУ

Российские подразделения ударами артиллерией и авиацией прикрывают фланги

В Киеве сейчас утверждают, что минувшей ночью была самая масштабная работа украинских противовоздушных сил. За ней можно было наблюдать из любого района города. Судя по интенсивности старта ракет - били, как говорится, из всех стволов. Разрывы в воздухе заглушали неумолкающую сирену воздушной тревоги.

Это была батарея американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Одна установка в зависимости от типа - это до 16 противоракет. Судя по всему, ЗРК установили в городской черте, в том числе в парках. Собственно, эти самые Patriot и были одними из целей довольно масштабной атаки с воздуха, которую предприняли российские Вооруженные силы. Оборону вскрыли и уничтожили, о чем говорят взрывы на земле, как раз там, откуда происходили запуски Patriot.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков: "Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных из западных стран. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" в городе Киев поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США".

Российские подразделения ударами артиллерией и авиацией прикрывают фланги вокруг Артемовска. Места, которые в последние дни активно штурмуют украинские подразделения. Только возле населенного пункта Красное - это юго-западнее Артемовска по дороге в Константиновку - ВСУ за сутки десять раз пытались идти в атаку.

В Красном в ходе артиллерийского удара, в частности, был разрушен автомобильный мост через реку, по которому шло снабжение украинских отрядов. В самом Артемовске завершается штурм последних оборонительных рубежей ВСУ в черте города. Это одиннадцать высотных зданий в микрорайоне "Домино".

В ходе зачисток многоквартирных домов было обнаружено тело американского военного ветерана Николаса Маймера. Он воевал за украинскую армию. Когда погиб - побратимы его бросили. Судя по характеру ранений, попал под удар российской артиллерии. Пушки бьют фактически прямой наводкой.

Российские командиры заявили, что раз украинцы тело Маймера бросили, они постараются сами передать его представителям США.

Сообщается, что в Харьковской области под контроль российской армии перешёл населенный пункт Масютовка. Также в Минобороны впервые рассказали о перехвате английских авиационных ракет.

Конашенков: "Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, три противорадиолокационные ракеты HARM, а также семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS".

Между тем ВСУ, в свою очередь, нанесли очередной удар по Белгородской области. Под огнем оказались села Старый Хутор и Нижние Мельницы - это примерно в двух километрах от границы. После того, как пожары были потушены, местные жители обнаружили следы на земле, что может говорить об использовании ВСУ запрещенных Женевской конвенцией зажигательных снарядов с белым фосфором.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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