Республиканцы заявили о полном провале американских спецслужб

ФБР ложно обвинило Трампа в связях с Россией

Эффект разорвавшейся бомбы и далекоидущие последствия. Так в США оценивают доклад спецпрокурора Джона Дарема. Его проверка обоснованности действий американских спецслужб показала: охотники на ведьм безосновательно назначили жертву и весьма вольно обращались с фактами.

"ФБР при расследовании приписываемых экс-президенту США Дональду Трампу связей с Россией игнорировало факты, которые не соответствовали этим обвинениям. Некоторые из непосредственных участников расследования выражали открытое пренебрежение Трампом, спрашивали, когда они смогут начать расследование против него, и заявляли, что не позволят ему стать президентом", - сообщил Дарем.

ФБР и ЦРУ пристально следили за избирательным штабом Дональда Трампа, начиная с 2016 года. А бывший тогда спецпрокурором Роберт Мюллер потратил более 30 миллионов долларов на поиски русского следа, чтобы в итоге признать: никакого сговора с Москвой не было. Новый спецпрокурор считает, что не было веских оснований ни начинать расследование, ни шпионить за штабом Трампа. А ведь экс-президент не раз говорил о том, что его оппоненты просто используют спецслужбы в качестве оружия в политической борьбе.

ФБР сенсационные выводы Дарема опровергать не стало. Бюро попыталось оправдаться неким отсутствием необходимых реформ во время расследования. Мол, тогда ошибок можно было бы избежать.

"Это очень печально, но спецслужбы пересекли красную линию, которую не следовало бы переходить. Правительство использовало свои потрясающие полномочия по расследованию, чтобы вмешаться в президентские выборы", - сказал Джон Ю, экс-заместитель помощника генерального прокурора США.

Республиканцы говорят о позоре и полном провале американских спецслужб. Одни требуют привлечения виновных к ответственности. Другие - и вовсе призывают прекратить финансирование и распустить ФБР. Впрочем, уже совсем скоро может само собой случиться так, что силовикам попросту нечем будет платить. Байден по-прежнему не способен договориться с республиканцами о повышении потолка госдолга. И вот уже его министр финансов в официальном послании предупреждает: если Конгресс не примет никаких мер, к 1 июня Минфин не сможет исполнить все обязательства правительства. Это означает дефолт.

Уволенный с Fox News журналист Такер Карлсон прогнозирует гражданскую войну. И начнется она, по его мнению, из-за того, что Байден придумал, кем заменить неправильных американцев, которые не хотят голосовать за демпартию.

"В нашей стране вовсе не 11, а 22 миллиона нелегальных мигрантов. И демократы делают все для их полной легализации. То есть право голосовать получат 22 миллиона новых избирателей. И как показывает практика, вчерашние нелегалы охотно голосуют за демократов", - указал Карлсон.

Отменив коронавирусные ограничения на границе, Байден уже спровоцировал миграционный кризис. Даже продемократические СМИ не могли не показать жуткие кадры, как люди, кто вплавь через реку с крокодилами, кто на крыше товарных поездов, рвутся в США. А республиканские медиа тиражируют вот эти кадры: федералы, которых правительство направило на усиление границы, распахивают двери перед нелегалами.

"Я бы немедленно закрыл границу. Наркотики проникают в США большими партиями, и за это должны нести ответственность как мексиканские картели, так и правительство Штатов", - заявил Рон Десантис, губернатор штата Флорида.

Но демократы в своей борьбе за власть, похоже, готовы сотрудничать со всеми. И даже с русскими. ЦРУ запустило Telegram-канал для вербовки россиян. Кроме пропагандистского ролика о прелестях доносов, там еще и подробная инструкция, как обойти интернет- блокировки.

Как американцы обошлись с сотрудничавшими с ними афганцами, весь мир запомнит надолго. Кадры с вынужденными цепляться за самолетные шасси и срывающимися с них людьми - максимально наглядное доказательство благодарности США за службу.

Лилия Акиньшин, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"