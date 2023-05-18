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Путин обсудил с губернатором Хабаровского края поддержку новых регионов

17:56
  • четверг
  • 18 мая 2023

Для нужд участников СВО хабаровские власти открыли производство легкого тактического вездехода

О поддержке новых регионов Владимир Путин говорил сегодня с губернатором Хабаровского края. Михаил Дегтярев доложил президенту о шефстве над городом Дебальцево в Донецкой народной республике, передает "ТВ Центр".

Здесь уже восстановили детский сад, библиотеку и спортивный комплекс, в этом году будет реконструирована школа. Для нужд участников СВО хабаровские власти открыли производство легкого тактического вездехода под названием "Ерофей" и наладили пошив спальных мешков и палаток из отечественных и белорусских тканей.

Дегтярев: "Как раз из этого материала сделаны у нас палатки. Так выглядят наши спальные мешки. Сейчас ребята в них отдыхают. Хочу передать вам шеврон от именного батальона "Генерал Корф". Ребята выполняют задачи на спецоперации. Тут ваша цитата: "Сила в правде, победа будет за нами". Вы на митинге это очень хорошо сказали, воодушевили наших парней". 

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