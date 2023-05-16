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В Новосибирской области прошли реабилитацию 85 участников СВО

18:04
  • вторник
  • 16 мая 2023

Об этом сообщил глава региона Андрей Травников

85 участников СВО прошли медицинскую реабилитацию в Новосибирской области после боевых ранений. Об этом Владимиру Путину в режиме видеоконференции доложил глава региона Андрей Травников, передает "ТВ Центр".

Он отметил, что Новосибирск делает все возможное для помощи подшефному Беловодскому району Луганской республики. Туда направлены не только строители, но и медицинские работники, педагоги и представители коммунальных служб. В беловодские магазины завозят сибирскую продукцию.

Также Андрей Травников выразил намерение участвовать в губернаторских выборах, которые состоятся осенью.

"Желаю вам успехов, удачи, люди оценят, стабильная ситуация. Надо идти к людям, показывать работу и объяснять, как вы собираетесь вопросы решать. Это обычная, нормальная работа. Успехов", - сказал Путин.

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