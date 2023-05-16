Рост промышленного производства в Амурской области превысил 102 процент

Это выше средних показателей по России

В ходе разговора по видеосвязи с губернатором Амурской области Василием Орловым Владимир Путин поддержал его кандидатуру на предстоящих выборах, передает "ТВ Центр".

Глава региона отчитался о результатах экономического развития, которых удалось добиться за последний год.

Так, рост промышленного производства в Амурской области превысил 102 процента - это выше средних показателей по России. А уровень безработицы снизился до исторического минимума и составил менее процента.

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