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Подземные толчки зафиксированы возле места подрыва "Северных потоков"

14:47
  • вторник
  • 16 мая 2023

Природу явления сейсмологи объяснить не могут

Подземные толчки неизвестного происхождения зафиксированы в районе острова Борнхольм. Информацию обнародовала Геологическая служба Дании и Гренландии.

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Как передает агентство Bloomberg, в минувшие выходные жители датского острова Борнхольм, возле которого в прошлом году были взорваны газопроводы "Северный поток", были напуганы подземными толчками. Власти не смогли объяснить гражданам природу этого явления.

Сейсмологи предположили, что толчки 13 мая были вызваны землетрясением или контролируемым взрывом в соседней Польше. Однако, проанализировав все данные, ученые исключили эту версию. Установить источник возмущений сейсмологи пока не могут.

26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" – прогремели взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. В России генпрокуратура возбудила дело об акте международного терроризма.

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