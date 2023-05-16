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Собянин: Продукты первых российских производителей 3D-принтеров пользуются спросом на зарубежных рынках

14:51
  • вторник
  • 16 мая 2023

3D-печать используют во многих сферах

Продукция первых российских производителей 3D-принтеров пользуется спросом на международных рынках. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, при поддержке города новое оборудование поставляют в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

3D-печать используют во многих сферах. На примере моделей школьники и студенты изучают строение вирусов и тестируют разработки для своих проектов. Дизайнеры создают детали для уникальных костюмов и предметы интерьера.

В Москве на 3D принтерах печатают детали - от мельчайших для медицинского оборудования до крупных арт-объектов. При этом используют лёгкий пластик, который хорошо выдерживает внешние нагрузки, может быть огнеупорным и проводить электричество, увеличиваться в объёме и даже проявлять антибактериальные свойства.

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