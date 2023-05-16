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"Троицу" Рублева попросили перенести в Храм Христа Спасителя 4 июня

15:09
  • вторник
  • 16 мая 2023

На Троицу

Патриарх Кирилл попросил перенести "Троицу" Рублева в Храм Христа Спасителя на Троицу - 4 июня.

Обращение направлено в администрацию президента на имя руководителя Антона Вайно. Минкультуры возражений о переносе не имеет.

"Принимая во внимание особую историко-культурную ценность данной иконы, полагаю правильным в этом году организовать ее принесение на праздник Святой Троицы", - передает слова патриарха пресс-служба РПЦ.

Икона пробудет в Храме Христа Спасителя две недели и будет доступна для широкого круга верующих.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился передать икону "Троица" Андрея Рублева РПЦ. Образ будет выставлен для общенародного поклонения в храме Христа Спасителя в течение года, затем икону отвезут в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. В РПЦ пообещали хранить "Троицу" в соответствии с требованиями специалистов Третьяковской галереи.

В Кремле объяснили, что решение принято исходя из гуманитарных соображений – для большого количества верующих икона является большой святыней.

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