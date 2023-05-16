Скрипач Петр Лундстрем посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Он рассказал о своих впечатлениях

Скрипач Петр Лундстрем отметил отлаженную работу пункта отбора контрактников, который расположен на улице Яблочкова в столице. Он отметил, что находится под впечатлением, как как много людей приходит на пункт отбора.

"Это, честно говоря, успокаивает и вселяет надежду. Конечно, есть очереди, это естественный процесс. Но весь этот поток распределен совершенно равномерно по всем трем этажам, и сразу видно, что процесс движется системно", - отметил Петр Лундстрем.

Информацию об условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

Число добровольцев, которые изъявили желание служить по контракту, становится все больше. Подать заявление и пройти отбор они могут в специальных пунктах, которые открыты во всех регионах страны. Подать заявление на поступление на службу по контракту можно также при помощи специального сервиса.

Ранее известный российский рэпер Рич посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту, чтобы поддержать отправляющихся на выполнение служебных задач.

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