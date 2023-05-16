Пять человек пострадали при взрыве на газопроводе в ХМАО

Причина происшествия выясняется

Возгорание произошло на недействующей нитке магистрального газопровода Ямал — Европа компании "Газпром трансгаз Югорск". Об этом рассказали во вторник, 16 мая, в региональных экстренных службах.

В 13:28 мск в экстренные службы поступила информация о взрыве на газопроводе в 30 километрах от поселка Лыхма в Ханты-Мансийском автономном округе. Инцидент произошел на недействующей линии газопровода, сообщает РИА Новости.

ТАСС уточняет, что пожар начался в районе крановых узлов на линейной части, примерно в 30 км от ближайшего населенного пункта. Пострадали пять человек.

Причина происшествия устанавливается.

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