Рособрнадзор призвал не ждать серьезных перемен в ЕГЭ в ближайшие 10 лет

В обществе периодически возникают дискуссии об этой форме аттестации

В Рособрнадзоре не усматривают перспектив серьезных изменений единого государственного экзамена (ЕГЭ) в ближайшее десятилетие. Об этом во вторник, 16 мая, рассказал руководитель ведомства Анзор Музаев.

При этом Музаев предупредил, что данная форма аттестации "расширится за счет того, что у нас будет больше информации об учениках школ, будущих выпускниках и абитуриентах".

Глава Рособрнадзора также выразил мнение, что ЕГЭ является для подростков мотивацией, чтобы проработать пройденный материал с преподавателем, сообщает ТАСС.

Ранее министр высшего образования и науки России Валерий Фальков отмечал, что в 2023 году никаких кардинальных изменений не предвидится, в том числе в отношении единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Однако в ЕГЭ по истории включат задания о специальной военной операции. Это сделают только после поставки соответствующих учебников в российские школы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"