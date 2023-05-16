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Госдума освободила нуждающихся студентов от налогов

16:00
  • вторник
  • 16 мая 2023

Поправки вступят в силу с 1 января 2024 года

Государственная дума России во вторник, 16 мая, приняла во втором и третьем чтениях закон, который освободит от налогов выплаты для находящихся в трудной жизненной ситуации студентов колледжей и вузов.
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Как отмечается в пояснительной записке к документу, материальная поддержка нуждающихся обучающихся является целевой выплатой, предназначенной для решения ими трудной жизненной ситуации, а не материальным обогащением. При удержании налога сумма выплаты уменьшается, что снижает ее результативность для конкретного обучающегося.

Кроме того, поправки вводят налоговые льготы для образовательных организаций федеральной территории "Сириус".

Действовать эти нормы будут с 1 января 2024 года, сообщает ТАСС.

В декабре 2022 года российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что в 2023 году не запланированы какие-либо изменения в области налогов. Политик отметил, что когда возобновляется в обществе обсуждение возможных налоговых изменений, всегда предполагается увеличение налоговой нагрузки. Однако министр напомнил, "сколько всяких послаблений принято" в последнее время российскими властями.

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