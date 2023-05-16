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Страны Африки предложат мирную инициативу по Украине

16:19
  • вторник
  • 16 мая 2023

Пока не уточняется, о каких именно государствах идет речь

Африканские государства предложат Москве и Киеву мирную инициативу для решения ситуации на Украине. Об этом рассказал во вторник, 16 мая, президент ЮАР Сирил Рамафоса.
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По словам политика, делегация глав африканских государств планирует посетить Россию и Украину, где они собираются представить свой план. При этом не уточняется, о каких именно государствах идет речь.

Рамафоса выразил убежденность в том, что эта мирная миссия будет способствовать проведению других различных миссий, чтобы приблизить завершение российско-украинского конфликта, сообщает "Интерфакс".

Мирные переговоры между Москвой и Киевом прервались в апреле 2022 года из-за действий украинской стороны. С тех пор целый ряд государств и политиков выступал с инициативами по урегулированию конфликта, в том числе Франция, Китай, Ватикан, Белоруссия.

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что многие страны мира стремятся "как можно скорее посадить нас за стол переговоров на условиях России". По утверждению украинского политика, извне идет "нагнетание ситуации" и "запущена очень большая кампания по этому поводу".

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