Собянин: Первые в этом году 46 компаний получат гранты на покупку и лизинг оборудования

Столичные предприниматели могут компенсировать затраты

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о развитии программы грантовой поддержки производственных предприятий. Отмечается, что первые в этом году 46 компаний получат гранты на покупку и лизинг оборудования – это более 150 миллионов рублей.

"Среди них - производители оборудования в сферах электроэнергетики, металлообработки, транспортной и городской инфраструктуры и в других отраслях", - сообщил Собянин в своем Телеграм-канале.

По словам мэра, получателями грантов на покупку и лизинг оборудования уже стали почти 500 столичных компаний. "Возместить можно 50% расходов на отечественное оборудование и 35% стоимости импортного на сумму до 30 млн рублей", - добавил Собянин.

Ранее мэр сообщил, что в Москве получатели грантов на патенты создают уникальное медицинское и промышленное оборудование. Новая мера поддержки заинтересовала бизнесменов.

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