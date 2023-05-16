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"Азимут" будет выполнять семь рейсов Москва — Тбилиси в неделю

16:41
  • вторник
  • 16 мая 2023

Перевозчик получил разрешение от грузинских властей

Авиакомпания "Азимут" с 19 мая будет еженедельно выполнять семь рейсов Москва — Тбилиси. Об этом во вторник, 16 мая, рассказали в пресс-службе Министерства транспорта России.

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Как уточнили в ведомстве, рейсы перевозчика из Москвы в Тбилиси будут осуществляться на воздушных судах отечественного производства, сообщает АГН "Москва".

10 мая президент России Владимир Путин принял решение о снятии запрета на прямое авиасообщение с Грузией, а также об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая 2023 года. При этом политолог Петре Мамрадзе отметил, что большинство граждан Грузии рады решению Владимира Путина, поскольку "мы все хорошо знаем, в каком положении были грузины, как страдали семьи, которым приходилось летать через третьи страны".

15 мая Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение российской авиакомпании "Азимут" на выполнение чартерных полетов из России в Грузию, а на следующий день разрешение на полеты в Россию получил грузинский национальный перевозчик Georgian Airways. Это разрешение вступит в силу 20 мая, рейсы будут выполняться семь дней в неделю.

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Бортпроводница авиакомпании "Азимут"
Бортпроводница авиакомпании "Азимут"
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