При этом используются все методы

Страны Запада используют в качестве главных инструментов запугивания жителей России террор и разжигание сепаратистских настроений. Такое заявление сделал во вторник, 16 мая, председатель комиссии Совета Федерации России по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

Сенатор подчеркнул, что при этом используются все методы, "от подкупа до политических убийств, от шквальных информационных атак до массированных ракетно-артиллерийских обстрелов мирных городов и сел нашей страны".

С учетом этого представитель Совфеда призвал уделять особое внимание "гармонизации межнациональных отношений и противодействию деструктивному национализму", сообщает РИА Новости.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал высказывание Бербок о том, что возможные поставки вооружений третьими странами России неприемлемы, поскольку могут быть приравнены к участию в конфликте. Дипломат подчеркнул, что это чистосердечное признание прямого участия Запада в конфликте на Украине.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что у России нет цели подорвать единство Запада в конфликте на Украине, что бы ни писали западные средства массовой информации.

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