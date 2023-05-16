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В Совфеде обвинили Запад в разжигании террора против России

16:58
  • вторник
  • 16 мая 2023

При этом используются все методы

Страны Запада используют в качестве главных инструментов запугивания жителей России террор и разжигание сепаратистских настроений. Такое заявление сделал во вторник, 16 мая, председатель комиссии Совета Федерации России по защите государственного суверенитета Андрей Климов.
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Сенатор подчеркнул, что при этом используются все методы, "от подкупа до политических убийств, от шквальных информационных атак до массированных ракетно-артиллерийских обстрелов мирных городов и сел нашей страны".

С учетом этого представитель Совфеда призвал уделять особое внимание "гармонизации межнациональных отношений и противодействию деструктивному национализму", сообщает РИА Новости.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал высказывание Бербок о том, что возможные поставки вооружений третьими странами России неприемлемы, поскольку могут быть приравнены к участию в конфликте. Дипломат подчеркнул, что это чистосердечное признание прямого участия Запада в конфликте на Украине.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что у России нет цели подорвать единство Запада в конфликте на Украине, что бы ни писали западные средства массовой информации.

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