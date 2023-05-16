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На Запорожье задержали виновников покушений на российских полицейских

17:24
  • вторник
  • 16 мая 2023

Они готовили и другие подобные преступления

В Запорожской области задержаны гражданин Украины и двое россиян, причастные к гибели заместителя начальника управления МВД России по Запорожской области. Об этом во вторник, 16 мая, рассказали в пресс-службе ведомства.

Дело о покушении на главу МВД ЛНР возбуждено по трем статьям УК
Покушение на замминистра строительства совершено в Мелитополе

В МВД уточнили, что операция проводилась совместно с коллегами из регионального управления Федеральной службы безопасности.

Задержанные действовали по заданию Службы безопасности Украины, которые снабжали своих подопечных взрывчатыми веществами. В частности, по указанию украинских кураторов они совершили теракт в отношении заместителя начальника УМВД России "Мелитопольское". От полученных травм полицейский скончался.

Как рассказали в российских правоохранительных органах, задержанные готовили покушения на других сотрудников правоохранительных органов и администрации региона.

Возбужден ряд уголовных дел, ведется следствие, сообщает Telegram-канал "МВД Медиа".

При покушении пострадал также врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет. Он получил серьезные ранения при взрыве в центре Луганска и перенес сложную операцию. Пострадали еще шесть человек.

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