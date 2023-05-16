Брюссель попросил соседей России пресечь "аномальные" торговые потоки

ЕС боится, что другие страны помогут России обойти санкции

Евросоюз отмечает необычный рост потоков товаров, подпадающих под антироссийские санкции, в соседние с Россией страны, в том числе в государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Такое заявление сделал во вторник, 16 мая, исполнительный вице-президент Европейской комиссии по торговле и экономике Валдис Домбровскис.

По словам чиновника, в Брюсселе попросили соответствующие страны объяснить аномальные потоки и принять эффективные меры для прекращения этого.

Домбровскис указал, что обход европейских санкций ослабляет их эффективность и наносит урон внутреннему рынку ЕС, создавая несправедливую конкуренцию, сообщает РИА Новости.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван пытается не оказаться под действием антироссийских санкций Запада и прямо заявляет об этом Москве. По словам политика, "мы не хотим навредить вам, но мы не можем позволить себе самим подпасть под санкции".

Глава армянского кабмина напомнил, что после начала Россией спецоперации на Украине и введения антироссийских рестрикций рядом западных стран были нарушены многие логистические цепочки и схемы сотрудничества. Им на смену пришли другие маршруты, в том числе через Армению.

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