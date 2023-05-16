Запад делает серьезную ставку на украинское контрнаступление

Но Киев почему-то тянет

Статьи в западной прессе на тему якобы иссякающей помощи Украине в последнее время буквально заполонили информационное пространство. Из них следует, что деньги вот-вот закончатся. Оружия почти не осталось. Во всяком случае - у европейских стран, что, конечно же, является откровенным враньем. Боеприпасы и технику Киеву будут поставлять исправно, попутно расширяя список военной номенклатуры. Например, за счет боевых самолетов. Обучение украинских летчиков уже запущено, в чем признался не только британский премьер, но и президент Франции.

То есть вопрос с поставкой истребителей фактически решен. Иначе зачем учить летчиков? Вопрос только в том, что это будут за самолеты. По всей видимости, американские F-16. По данным издания Politico, в планах Киева получить до пятидесяти таких истребителей. Данный вопрос наверняка будет обсуждаться на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе. Там же вновь будет подниматься и тема вступления Украины в альянс. Причем одними пустыми обещаниями, пишет Washington Post, в этот раз могут и не ограничиться.

"Чиновники из стран Прибалтики уже предложили, чтобы НАТО не просто повторило озвученную еще в 2008 году формулировку о том, что Украина получит членство в альянсе когда-то в будущем, а либо передало Киеву на предстоящем саммите в Вильнюсе официальное предложение о вступлении, либо хотя бы запустило процесс установки сроков и конкретных условий его присоединения", - говорится в материале.

Впрочем, старожилы такой шаг вряд ли поддержат, учитывая прямое втягивание НАТО в конфликт. Так что Киеву, скорее всего, стоит рассчитывать на очередную порцию обещаний, увязанных в том числе с исходом украинского контрнаступления. На него Запад, конечно, делает серьезную ставку. Но Киев почему-то тянет, вынуждая американских военных придумывать оправдания для этого промедления: "Наступательные операции требуют большего количества сил, большей маневренности, точного прицеливания и стрельбы. А также более длинных и надежных линий снабжения. Украинская армия еще не выполняла ничего подобного в таких масштабах".

А что будет, если у ВСУ не получится? Ответа на этот вопрос Запад, конечно, не дает. Однако можно предположить, вспомнив, например, афганский сценарий. Или же грузинский. Там тоже как-то понадеялись на помощь НАТО, которое в итоге бросило грузин. Тот урок в Тбилиси явно усвоили, постаравшись в нынешней ситуации занять нейтральную позицию. Сначала - никаких санкций. Затем возобновление авиасообщения с Россией, что, разумеется, пришлось не по нраву еврочиновникам.

В ЕС за любые связи с Россией готовы чуть ли не на кол сажать. За это, кстати, поплатилась и жена экс-канцлера ФРГ Шредера. Ее уволили с работы всего лишь за то, что на 9 она посетила торжественный прием в российском посольстве.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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