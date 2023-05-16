Музей-заповедник Царское Село готовится к 20-летию реставрации Янтарной комнаты

Этой дате будет посвящена выставка в Екатерининском дворце

Сколько оттенков желтого на этих стенах - от пылающего топаза до светлого лимонного - не возьмется сосчитать ни один художник. Единственное в мире произведение из янтаря такого масштаба. Удивительно, что все эти тысячи пластин разной формы никак не приклеены к основе, а держатся друг за друга. Поэтому места стыков периодически нужно промазывать специальной мастикой - по всей поверхности, от пола до потолка.

Оригинальный Янтарный кабинет, который в 1717 году был подарен Петру I прусским королем Фридрихом Вильгельмом, исчез из Екатерининского дворца в период оккупации в годы Великой Отечественной войны. Музейные работники тогда не рискнули разобрать старинное хрупкое "янтарное чудо", чтобы отправить его в эвакуацию. А вот немецкие нацисты отодрали декор от стен и увезли, по некоторым данным, в Кенигсберг , нынешний Калининград. И дальше следы Янтарной комнаты затерялись.

"Есть версия, что она утонула вместе с крейсером "Карлсруэ", на котором якобы она могла быть. Что у нас какой-то подземный бункер в Калининградской области, в Калининграде под слоями взорванной крепости немецкой", - говорит Ольга Таратынова, директор ГМЗ "Царское село".

То, что сейчас в Екатерининском дворце можно восхищаться таким великолепием, уже заслуга советских реставраторов. Решение о полном воссоздании Янтарной комнаты было принято лишь в 1980-е годы. Все советские газеты писали тогда об этом историческом событии. В распоряжении команды молодых энтузиастов были лишь черно-белые фотографии, небольшая акварель с монограммой прусского короля. И несколько десятков оригинальных янтарных осколков разных оттенков.

Сейчас Александру Соловьеву уже под 70, по-прежнему работает камнерезом в этой мастерской. Он и его коллеги реставрировали всю богатейшую коллекцию произведений искусства из янтаря, которую собирали русские монархи со времен появления "янтарного чуда" и которую удалось вывезти в эвакуацию и снова вернуть в музей.

Когда-то интерьеры Янтарной комнаты украшали старинные ларцы. Они тоже сделаны из янтаря лучшими европейскими мастерами 17-18 веков. Их преподносили в дар русским императорам. В них хранили драгоценности, игорные принадлежности и разные полезные мелочи. Считается, что одна шкатулка была создана для Екатерины Великой, она хранила в ней рукоделие. Так часто прикасалась к крышке, что бархат меняли несколько раз.

После реставрации оригинальные старинные изделия переместили из Янтарной комнаты в отдельный зал под стеклянные витрины - для сохранности. Зато в самой комнате в честь 20-летия воссоздания выставили на месяц оригинальную флорентийскую мозаику 17 века. Такие картины из камней украшали стены Янтарной комнаты времен Елизаветы Петровны. И тоже исчезли после оккупации. Лишь одну оригинальную удалось отыскать позже на европейских аукционах, остальные были воссозданы в Янтарной мастерской по живописи из флорентийского музея мануфактуры. Посетители теперь могут сравнить искусство современных русских мастеров и их итальянских предшественников.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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