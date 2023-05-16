ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Госдуме предложили дать отсрочку от призыва еще одной категории граждан

17:59
  • вторник
  • 16 мая 2023

Это касается родителей детей-инвалидов

Председатель думского комитета по вопросам семьи Нина Останина внесла на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект, которым предлагается предоставить отсрочку от призыва на военную службу для граждан, имеющим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет или инвалида с детства первой группы.
Киев задумался о снижении верхней планки призывного возраста

Действующие законодательные нормы предусматривают предоставление отсрочки от призыва на военную службу гражданам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет, сообщает РИА Новости.

Ранее комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала инициативу об освобождении от частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу. Там назвали защиту Родины долгом и обязанностью россиян в соответствии с Конституцией Российской Федерации.

Наряду с этим правовое управление Государственной думы сочло законопроект об отсрочке от частичной мобилизации для ученых не соответствующим подходу в российском законодательстве к мобилизации.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Призывники
Призывники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.