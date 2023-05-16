В Госдуме предложили дать отсрочку от призыва еще одной категории граждан

Это касается родителей детей-инвалидов

Председатель думского комитета по вопросам семьи Нина Останина внесла на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект, которым предлагается предоставить отсрочку от призыва на военную службу для граждан, имеющим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет или инвалида с детства первой группы.

Действующие законодательные нормы предусматривают предоставление отсрочки от призыва на военную службу гражданам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет, сообщает РИА Новости.

Ранее комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала инициативу об освобождении от частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу. Там назвали защиту Родины долгом и обязанностью россиян в соответствии с Конституцией Российской Федерации.

Наряду с этим правовое управление Государственной думы сочло законопроект об отсрочке от частичной мобилизации для ученых не соответствующим подходу в российском законодательстве к мобилизации.

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