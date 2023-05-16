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Мишустин потребовал контролировать питание детей в школах

18:16
  • вторник
  • 16 мая 2023

Это влияет на здоровье и успеваемость, подчеркнул премьер

Глава российского кабмина Михаил Мишустин во вторник, 16 мая, встретился с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Во время встречи обсуждались вопросы питания учащихся школ.

Как напомнила Попова, глава государства Владимир Путин поставил задачу сделать школьное питание безопасным и качественным. В школах пришлось решать целый ряд проблем, в том числе с количеством посадочных мест, созданием условий для мытья рук, продолжительностью перемен для приема пищи.

Родители школьников могут контролировать питание своих детей и участвовать в мероприятиях по родительскому контролю, рассказала глава Роспотребнадзора.

Мишустин призвал Попову продолжать держать эту работу на контроле, в том числе на личном, сообщает пресс-служба кабмина.

В московских школах в 2022 году полностью изменилась система питания. Детям предложили протестировать новое меню, в котором можно выбирать блюда на свой вкус. В частности, перечень первых блюд включает 11 позиций. Изменилась и система подачи, например, появились салат-бары, в которых можно выбрать любые овощи и заправку.

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