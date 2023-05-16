Фестиваль "Спорт есть искусство" пройдет в Москве в рамках акции "Ночь в музее"

Москвичей и гостей столицы ждут лекции, экскурсии, тренировки и многое другое

В столице 20 мая в рамках общегородской акции "Ночь в музее" пройдет фестиваль "Спорт есть искусство". Об этом во вторник, 16 мая, рассказала пресс-служба департамента спорта Москвы.

"Спорт есть искусство" — это яркая коллаборация, где культура и спорт гармонично переплетены в новом, современном формате. Увлекательные лекции, познавательные экскурсии, энергичные тренировки, танцевальные мастер-классы и зажигательные ночные забеги - все это ждет москвичей и гостей столицы 20 мая.

В "Музеоне" с 14:00 до 15:00 пройдет массовая тренировка по стретчингу, в 15:30 начнется лекторий с деятелями спорта и искусства, а в 17:00 — танцевальный флешмоб. Для любителей танцев будет организована отдельная площадка.

В "Лужниках" пройдет иммерсивная экскурсия на самокатах, а в Парке Горького, на ВДНХ, в парках "Сокольники", "Коломенское" и "Фили" запланирован ночной забег.

Ранее в Министерстве культуры рассказали, что в 2023 году выбрана созвучная Году педагога и наставника тема всероссийской акции "Ночь музеев" — "История и истории". В центре внимания окажутся "не только сохранение памяти и наших духовно-нравственных ценностей, но и частные рассказы о героях, наставниках, событиях, коллекциях, научных открытиях", отметила глава Минкульта Ольга Любимова.

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