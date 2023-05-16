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В Курской области сбили два украинских дрона-камикадзе

18:56
  • вторник
  • 16 мая 2023

Киев продолжает попытки атаковать территорию России

Пограничники в Суджанском районе Курской области сбили два украинских дрона-камикадзе. Об этом во вторник. 16 мая, рассказал губернатор региона Роман Старовойт.
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Как уточнил глава области в своем Telegram-канале, оба БПЛА при падении взорвались. Осколки повредили только стоящий рядом экскаватор.

Ранее украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу в Брянской области, при этом были частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов. Также дрон ВСУ атаковал предприятие "Консервсушпрод" в Стародубе Брянской области, при этом была повреждена крыша здания.

В российском Министерстве обороны рассказали, что в ночь на 7 мая над Черным морем были сбиты или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 22 украинских беспилотника.

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