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Минтруд предложил расширить право на компенсацию при задержке зарплаты

19:20
  • вторник
  • 16 мая 2023

Предлагается скорректировать статью 236 Трудового кодекса

В России могут расширить право граждан на компенсацию в случае задержки зарплаты. Такую инициативу во вторник, 16 мая, озвучил российский Минтруд.

В ведомстве указали, что работодатель обязан выплачивать компенсацию только в том случае, если заработная плата была начислена, но не выплачена в срок. Если же работодатель неправомерно не начислил заработную плату, то и компенсацию в связи с задержкой выплаты работник получить не может.

В случае принятия поправок работодатель будет выплачивать проценты с того момента, когда фактически денежные средства должны были быть получены работником, цитирует сообщение Минтруда РИА Новости.

Ранее российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что у специалистов в сфере информационных технологий (IT) в России зарплата в среднем вдвое превышает зарплату представителя другой отрасли и в целом "IT-отрасль у нас, наверное, одна из самых обласканных с точки зрения мер поддержки, которые мы ей даем". Обращаясь к участникам Молодежного форума по управлению интернетом политик заявил, что "вы все потенциально самые в будущем высокооплачиваемые специалисты, которые нам так нужны".

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