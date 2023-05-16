Мишустин: в России продолжат создавать условия, чтобы удержать специалистов

Россиянам должно быть удобно работать в России, а не в других странах

Российский кабмин продолжит работать над тем, чтобы россияне не уезжали трудиться за рубеж, а видели для себя перспективы в родной стране. Об этом заявил во вторник, 16 мая, премьер-министр России Михаил Мишустин.

Политик указал на необходимость "сформировать условия, чтобы молодые или опытные специалисты могли у себя в регионе находить работу". Работа в России должна гарантировать гражданам стабильный доход, социальную защиту, достойный уровень жизни.

В связи с этим правительство продолжит создавать необходимые условия для того, чтобы квалифицированные специалисты из числа российских граждан оставались работать в России, цитирует Мишустина ТАСС.

Ранее в Концепцию государственной миграционной политики России на 2019-2025 годы был внесен пункт, связанный с "увеличением миграционного оттока населения Российской Федерации за рубеж" в 2022 году. В нем отмечается необходимость формирования привлекательных финансовых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала в стране.

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