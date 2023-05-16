Россиян не пустят на Европейские игры 2024 года

Санкции против России в спорте сохраняются

Атлеты из России и Белоруссии не смогут принять участие в Европейских играх 2023 года даже в нейтральном статусе. Об этом во вторник, 16 мая, сообщает Inside the Games со ссылкой на представителя Европейских олимпийских комитетов.

В Брюсселе прошло заседание министров спорта государств — членов Евросоюза, на котором "многие министры выразили солидарность с Украиной и сильное нежелание участия российских и белорусских спортсменов в крупных международных спортивных турнирах".

Такой подход разделяют не все представители международного спортивного сообщества. Международный совет военного спорта (CISM) отказался отстранять россиян. Вице-президент CISM от Азии старший полковник Йиджанг Ван из КНР признал, что в CISM звучали отдельные призывы наказать атлетов из России и Белоруссии в свете ситуации на Украине, однако CISM — независимая организация, которая руководствуется своими правилами и будет придерживаться своей политики.

В России между тем работают над организацией международных турниров с дружественными странами. Например, международные спортивные соревнования в рамках БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в 2024 году могут быть организованы на территории России.

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