Посольство России ответило на обвинения США в попытке расколоть православную церковь

Москва напомнила Вашингтону о его собственных проблемах

США бездоказательно обвиняют Россию в попытках расколоть православную церковь, причем сами игнорируют ущемление прав верующих киевским режимом. Такое заявление во вторник, 16 мая, сделало посольство РФ в США.

В дипломатической миссии напомнили Соединенным Штатам про их "собственные проблемы и изъяны", а также призвали "прекратить политизировать тематику свободы вероисповедания, используя ее как рычаг воздействия на внутреннюю и внешнюю политику других государств", сообщает ТАСС.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов указал на лицемерие участников так называемого "саммита за демократию", организованного США. Дипломат заявил, что они не реагируют на репрессии в отношении Украинской православной церкви (УПЦ), что противоречит декларируемым целям форума.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил про давление, которое оказывается на священнослужителей на Украине, и подчеркнул, что Москва выступает с осуждением такой политики Киева.

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