В парке "Зарядье" откроется памятная аллея в честь городских волонтеров

Будет высажено более 100 саженцев краснокнижного растения княженики обыкновенной

Как сообщила пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы, 17 мая в парке "Зарядье" москвичи заложат памятную "Аллею добра", отражающую вклад волонтеров в развитие добровольческого движения.

Уточняется, что будет высажено более 100 саженцев краснокнижного растения княженики обыкновенной. Рядом с садом появится информационная табличка. Место представляет ландшафт тундры, где и растет ягода.

В мероприятии примут участие директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит и председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова. Кроме того, участниками акции станут получившие в 2022 году нагрудный знак отличия "Волонтер Москвы" жители столицы.

В пресс-службе отметили, что создание "Аллеи добра" дает старт ежегодному проекту "Время добра" ресурсного центра "Мосволонтер". В прошлом году первую "Аллею добра" открыли в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", где сегодня можно любоваться цветущими магнолиями.

Проект "Время добра" - это серия полезных социально ориентированных мероприятий по разным направлениям добровольчества: мастер-классы, экскурсии, встречи с экспертами, облагораживание территорий, помощь животным, донорские акции и другие. В этом году на карте столицы представлены более 100 локаций проекта, где москвичи найдут для себя доброе дело.

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