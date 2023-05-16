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Глава ЛНР рассказал о состоянии раненого при покушении главы МВД Корнета

20:39
  • вторник
  • 16 мая 2023

Мужчина перенес сложную операцию

Глава МВД Луганской Народной Республики Игорь Корнет, пострадавший накануне в результате взрыва в Луганске, находится в сознании. Об этом во вторник, 16 мая, рассказал врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
Дело о покушении на главу МВД ЛНР возбуждено по трем статьям УК

Политик уточнил, что погибших в результате подрыва нет, было ранено восемь человек: семерых госпитализировали сразу, еще один обратился в больницу позже.

Состояние четверых человек остается тяжелым, но стабильным. Медики делают все возможное для спасения жизни 17-летнего подростка, находящегося в критическом состоянии. Игорь Корнет прооперирован и находится в сознании, цитирует Пасечника ТАСС.

Игорь Корнет получил серьезные ранения при взрыве в центре Луганска 15 мая и перенес сложную операцию.

В Запорожской области задержаны гражданин Украины и двое россиян, причастные к гибели заместителя начальника управления МВД России по Запорожской области, а также планировавшие другие покушения на российских чиновников и правоохранителей. Они действовали по заданию Службы безопасности Украины, которые снабжали своих подопечных взрывчатыми веществами.

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Место покушения на врио МВД ЛНР
Место покушения на врио МВД ЛНР
Игорь Корнет
Игорь Корнет
Место покушения на врио МВД ЛНР
Место покушения на врио МВД ЛНР
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