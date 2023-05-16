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Постпред Белоруссии при ООН объяснил размещение российского ядерного оружия

21:01
  • вторник
  • 16 мая 2023

Каждая страна вправе защищать себя, подчеркнул дипломат

Выбор способов защиты от любых внешних угроз и вызовов — это суверенное решение каждого государства. Об этом напомнил во вторник, 16 мая, постоянный представитель республики при ООН Валентин Рыбаков во время дебатов кандидатов на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН в штаб-квартире всемирной организации.
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Рыбаков подчеркнул, что в случае принятия решений относительно ядерного оружия в Белоруссии это будет решение именно белорусского кабмина, а не какого-либо иного.

При этом постпред Белоруссии рассказал, что пока в стране не предпринимали практических шагов по размещению российского тактического ядерного оружия, сообщает ТАСС.

Москва и Минск расширяют сотрудничество в ядерной сфере не только в ВПК. президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией об обращении с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ). Такая договоренность поспособствует сокращению объемов радиоактивных отходов в сравнении с прямым захоронением отработавшего топлива.

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