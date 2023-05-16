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Столтенберг: НАТО не вмешивается в решения Киева о контрнаступлении

21:19
  • вторник
  • 16 мая 2023

Политик вновь призвал Запад продолжить поддержку Киева

НАТО оказывает поддержку Украине, однако непосредственные решения в отношении контрнаступления украинской армии принимает сам Киев. Такое заявление сделал во вторник, 16 мая, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг анонсировал официальное заявление о членстве Украины в НАТО

По утверждению политика, "все оперативные решения будут принимать сами украинцы, мы просто поддерживаем Украину в процессе освобождения территории".

При этом Столтенберг подчеркнул, что "виды поддержки меняются со временем". Кроме поставок вооружений и военной технике необходимо помочь Киеву использовать их максимально эффективно, отметил генсек НАТО. Это означает необходимость предоставления запасных частей и обеспечения обслуживания, сообщает ТАСС.

27 апреля Йенс Столтенберг сообщал, что члены Североатлантического альянса поставили Украине 98% обещанной помощи, включая 1 550 бронемашин, 230 танков и огромные объемы боеприпасов. Кроме того, как рассказал Столтенберг, государства — члены альянса подготовили и вооружили украинских военных в количестве, превышающем численность девяти бригад ВСУ.

Делегация России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями призвала США предпринять шаги по военной сдержанности и выводу американо-натовских военных и вооружений с территории Украины. Москва предупредила Вашингтон о контрпродуктивности его нынешнего агрессивного курса.

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