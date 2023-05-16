Столтенберг: НАТО не вмешивается в решения Киева о контрнаступлении

Политик вновь призвал Запад продолжить поддержку Киева

НАТО оказывает поддержку Украине, однако непосредственные решения в отношении контрнаступления украинской армии принимает сам Киев. Такое заявление сделал во вторник, 16 мая, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По утверждению политика, "все оперативные решения будут принимать сами украинцы, мы просто поддерживаем Украину в процессе освобождения территории".

При этом Столтенберг подчеркнул, что "виды поддержки меняются со временем". Кроме поставок вооружений и военной технике необходимо помочь Киеву использовать их максимально эффективно, отметил генсек НАТО. Это означает необходимость предоставления запасных частей и обеспечения обслуживания, сообщает ТАСС.

27 апреля Йенс Столтенберг сообщал, что члены Североатлантического альянса поставили Украине 98% обещанной помощи, включая 1 550 бронемашин, 230 танков и огромные объемы боеприпасов. Кроме того, как рассказал Столтенберг, государства — члены альянса подготовили и вооружили украинских военных в количестве, превышающем численность девяти бригад ВСУ.

Делегация России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями призвала США предпринять шаги по военной сдержанности и выводу американо-натовских военных и вооружений с территории Украины. Москва предупредила Вашингтон о контрпродуктивности его нынешнего агрессивного курса.

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