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США встревожились из-за возобновления прямых рейсов между Россией и Грузией

21:37
  • вторник
  • 16 мая 2023

Вашингтон пообещал пристально отслеживать ситуацию

Восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией является предметом "нарастающей обеспокоенности" США и других западных стран. Такое заявление сделал во вторник, 16 мая, заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель.
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По словам чиновника, это повод для тревоги также для компаний, "которые могут работать в Грузии и ее аэропортах, если они обслуживают воздушные суда, подпадающие под экспортно-импортные ограничения".

США продолжат пристально отслеживать ситуацию и при необходимости примут "дополнительные меры", поскольку "сейчас не время наращивать взаимодействие с Россией", цитирует заявления Пателя РИА Новости.

После того, как российский лидер Владимир Путин распорядился возобновить прямое авиасообщение с Грузией, президент этой страны Саломе Зурабишвили высказала резкое недовольство и предложила обсудить введение виз для россиян. Однако спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что Грузия не будет вводить санкции против России в авиации во избежание обострения отношений.

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано призвал Грузию поддерживать санкции против России в сфере авиасообщения и не пускать российские самолеты на свою территорию.

Несмотря на это, грузинские авиационные власти уже выдали разрешение одному из российских перевозчиков на прямые рейсы из Москвы в Тбилиси.

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