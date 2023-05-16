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Эрдоган пообещал не менять отношение к России

22:00
  • вторник
  • 16 мая 2023

Президент Турции рассчитывает на переизбрание

Политика Турции в отношении России не претерпит каких-либо изменений, если турецким президентом останется Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом заявил политик незадолго до второго тура выборов главы государства.
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Эрдоган отметил, что "до сего дня мы придерживались политики "объятий" со всеми странами – с Россией, США, КНР, со всеми западными странами мы поддерживали постоянные связи". По его словам, в качестве президента Турции нельзя позволить себе "обижаться и сердиться", поэтому он "проводил встречи со всеми наилучшим образом".

В случае переизбрания Эрдоган пообещал продолжить делать так и впредь, поскольку "это выгодно стране", сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле с большим вниманием наблюдают за президентскими выборами в Турции. Москва надеется, что сотрудничество двух стран будет продолжаться вне зависимости, кто победит на выборах, сообщил чиновник.

При этом ранее Песков охарактеризовал позицию, занимаемую властями Турции в сложившейся геополитической ситуации, как очень ответственную, суверенную и продуманную.

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