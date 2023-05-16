Эрдоган пообещал не менять отношение к России

Президент Турции рассчитывает на переизбрание

Политика Турции в отношении России не претерпит каких-либо изменений, если турецким президентом останется Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом заявил политик незадолго до второго тура выборов главы государства.

Эрдоган отметил, что "до сего дня мы придерживались политики "объятий" со всеми странами – с Россией, США, КНР, со всеми западными странами мы поддерживали постоянные связи". По его словам, в качестве президента Турции нельзя позволить себе "обижаться и сердиться", поэтому он "проводил встречи со всеми наилучшим образом".

В случае переизбрания Эрдоган пообещал продолжить делать так и впредь, поскольку "это выгодно стране", сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле с большим вниманием наблюдают за президентскими выборами в Турции. Москва надеется, что сотрудничество двух стран будет продолжаться вне зависимости, кто победит на выборах, сообщил чиновник.

При этом ранее Песков охарактеризовал позицию, занимаемую властями Турции в сложившейся геополитической ситуации, как очень ответственную, суверенную и продуманную.

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