ВС России нанесли по Киеву самый массированный удар за время СВО

Российская сторона не запускала столько "Кинжалов", сколько украинцы "всякий раз якобы сбивают своими заявлениями". Об этом во вторник, 16 мая, рассказал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Руководитель оборонного ведомства отметил, что "количество этих "украинских перехватов", а кто там действительно управляет американскими комплексами еще большой вопрос, — в три раза больше, чем мы пускаем".

Кроме того, Шойгу подчеркнул, что "с типом ракет они все время ошибаются". По словам министра, "потому и не попадают", сообщает РИА Новости.

Российские военные с февраля 2022 года проводят специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ночь на 16 мая 2023 года ВС России нанесли самый массированный удар по Киеву с начала СВО, Киев был атакован ракетами "Кинжал" и "Калибр". Был, в частности, уничтожен американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Киев этот факт не признал, зато заявил, что Вооруженным силам Украины якобы удалось сбить шесть гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что специалисты подтверждают уникальные тактико-технические характеристики российских гиперзвуковых ракет "Кинжал". Западные СМИ еще раньше отмечали, что "Путин обладает трудно перехватываемым оружием с ядерным потенциалом, которого нет у Соединенных Штатов и их союзников".

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