Политолог Марков объяснил, почему Байден может победить Трампа

Противников у бывшего президента США очень много

Означает ли признание спецпрокурора Дарема то, что расследование против Трампа, по сути, было преступлением? Понесёт ли кто-либо наказание за это? Боятся ли в руководстве Демократической партии нового выдвижения Трампа на пост президента? Или, наоборот, правы те, кто считает, что кандидат с таким скандальным имиджем выгоден его противникам?

В программе "События. 25-й час" политолог Сергей Марков ответил на вопросы ведущего Алексея Фролова.

"Представьте себе их драму. Они ненавидят Трампа и хотят его посадить. Но с другой стороны, их аналитики говорят о том, что единственный человек, которого Байден может победить, это Трамп. Потому что противников у Трампа тоже очень много и можно консолидировать электорат", - рассказал он.

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