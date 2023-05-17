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Российские артиллеристы забросали позиции ВСУ агитационными снарядами

08:42
  • среда
  • 17 мая 2023

В них - специальные листовки

Российское Минобороны опубликовало кадры работы реактивных систем залпового огня "Град". В этот раз наши бойцы выпустили по позициям украинских радикалов так называемые агитационные снаряды.
Минобороны показало слаженную работу связистов в зоне СВО

Боевая часть подобного боеприпаса вместо поражающих элементов и взрывчатых веществ заполнена специальными листовками. В них призывы к боевикам сложить оружие и сдаться в обмен на сохранение жизни.

В каждом снаряде - тысячи агиток, после разрыва они разлетаются по территории площадью более одного квадратного километра.

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