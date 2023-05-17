ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вывел подчиненных из-под огня: названы новые герои СВО

08:44
  • среда
  • 17 мая 2023

Отличились гвардии старший прапорщик Мустафа Сейтваапов и сержант Михаил Гладилин

Новые данные о мужестве и героизме наших военнослужащих, которые защищают мирных жителей Донбасса.

Колонна снабжения под командованием гвардии старшего прапорщика Мустафы Сейтваапова попала под мощный артиллерийский обстрел с позиций неонацистов. Мустафа вывел своих подчинённых из-под шквального огня, не допустив потерь среди личного состава, сохранив технику и боеприпасы, которые вовремя были доставлены нашим подразделениям на передовой.

Сержант Михаил Гладилин во время ремонта повреждённой в бою радиостанции был атакован группой украинских боевиков. Михаил не растерялся, занял выгодную позицию и метким броском гранаты уничтожил троих радикалов. Остальных ликвидировал огнём из автомата. Отразив нападение, сержант Гладилин восстановил работу радиостанции, что позволило нашим бойцам оперативно передать в штаб координаты националистов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.