Вывел подчиненных из-под огня: названы новые герои СВО

Отличились гвардии старший прапорщик Мустафа Сейтваапов и сержант Михаил Гладилин

Новые данные о мужестве и героизме наших военнослужащих, которые защищают мирных жителей Донбасса.

Колонна снабжения под командованием гвардии старшего прапорщика Мустафы Сейтваапова попала под мощный артиллерийский обстрел с позиций неонацистов. Мустафа вывел своих подчинённых из-под шквального огня, не допустив потерь среди личного состава, сохранив технику и боеприпасы, которые вовремя были доставлены нашим подразделениям на передовой.

Сержант Михаил Гладилин во время ремонта повреждённой в бою радиостанции был атакован группой украинских боевиков. Михаил не растерялся, занял выгодную позицию и метким броском гранаты уничтожил троих радикалов. Остальных ликвидировал огнём из автомата. Отразив нападение, сержант Гладилин восстановил работу радиостанции, что позволило нашим бойцам оперативно передать в штаб координаты националистов.

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