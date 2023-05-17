Американский Patriot в Киеве уничтожили из воздушной засады

Ракета "Кинжал" была выпущена носителем МиГ-31К

Американский зенитно-ракетный комплекс Patriot в Киеве был уничтожен накануне из воздушной засады. Ракету выпустил носитель гиперзвуковых "Кинжалов" МиГ-31К.

"Фактически, за счет скорости "Кинжала" ЗРК США были внезапно поражены из воздушной засады", - рассказал информированный источник агентству РИА Новости.

Он подчеркнул, что боевые расчеты противника ничего не могли предпринять для защиты зенитных систем. Ракета российского комплекса "Кинжал" способна развивать скорость, более чем в десять раз превышающую скорость звука. При этом она маневрирует на всех участках траектории полета, гарантированно преодолевая все существующие системы ПВО.

Как пояснил источник агентства, такие скоростные характеристики "Кинжалов" позволяют им достигать военных объектов на территории Украины за считанные минуты. Это значит, что цели, подобные ЗРК Patriot, не успевают сменить позицию после стрельбы или зарядить новые ракеты в пусковые установки.

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