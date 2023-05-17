ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Американский Patriot в Киеве уничтожили из воздушной засады

08:16
  • среда
  • 17 мая 2023

Ракета "Кинжал" была выпущена носителем МиГ-31К

Американский зенитно-ракетный комплекс Patriot в Киеве был уничтожен накануне из воздушной засады. Ракету выпустил носитель гиперзвуковых "Кинжалов" МиГ-31К.

Шойгу опроверг заявления Украины про якобы сбитые "Кинжалы"
В Кремле оценили эффективность "Кинжалов" против Patriot

"Фактически, за счет скорости "Кинжала" ЗРК США были внезапно поражены из воздушной засады", - рассказал информированный источник агентству РИА Новости.

Он подчеркнул, что боевые расчеты противника ничего не могли предпринять для защиты зенитных систем. Ракета российского комплекса "Кинжал" способна развивать скорость, более чем в десять раз превышающую скорость звука. При этом она маневрирует на всех участках траектории полета, гарантированно преодолевая все существующие системы ПВО.

Как пояснил источник агентства, такие скоростные характеристики "Кинжалов" позволяют им достигать военных объектов на территории Украины за считанные минуты. Это значит, что цели, подобные ЗРК Patriot, не успевают сменить позицию после стрельбы или зарядить новые ракеты в пусковые установки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Американский зенитно-ракетный комплекс Patriot
Американский зенитно-ракетный комплекс Patriot
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.