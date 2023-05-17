ВС России поразили крупные скопления боевиков ВСУ под Артемовском

Также нанесены удары по украинским позициям на соледаро-артемовском направлении

Крупные скопления живой силы ВСУ поразила крупнокалиберная артиллерия российской группировки "Юг" в районе Артемовска. Также во время контрбатарейной борьбы уничтожены украинская самоходная гаубица "Акация" и четыре крупнокалиберных миномета, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Аартиллерией крупного калибра Южной группировки войск поражены скопления живой силы украинских войск в районах населенных пунктов Артемовск, Миньково, Курахово и Горняк", - цитирует Астафьева ТАСС.

По данным пресс-центра, ракетное подразделение группировки "Юг" нанесло удары по пунктам временной дислокации батальонов 24-й и 57-й отдельных механизированных бригад ВСУ на соледаро-артемовском оперативном направлении. Артиллерийские расчеты уничтожили скопление сил 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке, а также 24-й бригады в районе Дзержинского.

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