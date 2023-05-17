Собянин: Московские школьники возглавили глобальный рейтинг качества чтения и понимания текста

Они набрали 598 баллов

Московские школьники второй год подряд стали лучшими в мире в международном исследовании качества чтения и понимания текста PIRLS-2021. Они набрали 598 баллов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Исследование прошло в 2021 году и охватило больше 400 тысяч учащихся четвертого и пятого года обучения из 13 тысяч школ 65 стран и территорий. В Москве в нем приняли участие 5745 учеников 4-х классов из 174 городских школ по случайной выборке. В ходе исследования школьники читают художественные и информационные тексты и выполняют задания к ним. Также учащиеся, их родители, учителя и директора школ заполняют специальные анкеты.

Москва стала единственным участником исследования, где все 100% учащихся преодолели минимальный порог 400 баллов, отметил Сергей Собянин. Больше трети московских четвероклассников показали высший уровень понимания текста.

"Средний результат по чтению и пониманию художественных текстов составил 597 баллов, информационных - 600 баллов. Поздравляю ребят, их учителей и родителей с этим выдающимся результатом. Мы - лучшие, а значит - все делаем правильно", - отметил Сергей Собянин.

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