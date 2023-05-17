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Собянин: Камеры фотовидеофиксации ЦОДД помогли снизить число смертей в авариях втрое с 2012 года

09:03
  • среда
  • 17 мая 2023

Угонять автомобили стали почти в 14 раз меньше

Система фотовидеофиксации столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) с 2012 года помогла в три раза снизить число погибших в ДТП. Об этом сообщил Сергей Собянин. По его словам, Москва по уровню безопасности дорожного движения занимает первое место в стране.

"Во многом это заслуга самой развитой и современной в России системы фотовидеофиксации ЦОДД. Она включает в себя 3,8 тысячи комплексов: стационарные, передвижные и мобильные камеры. Их установка помогает снизить число ДТП, нарушений правил дорожного движения, количество угонов и, конечно, сохранить жизни людей", - написал мэр в своем Telegram-канале.

Мэр напомнил, что система заработала в 2012 году. С тех пор количество погибших в ДТП на 100 тысяч населения снизилось в три раза. Угонять автомобили стали почти в 14 раз меньше.

Камеры работают непрерывно, распознавая больше 70 млн проездов транспорта в сутки. С 2018 года в систему включены нейронные сети, которые обрабатывают все изображения с признаками нарушений, однако финальное решение о штрафе принимают специалисты.

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