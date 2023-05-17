Захарова возмутилась отсутствием реакции ООН на причастность Киева к терактам

Дипломат прокомментировала заявление Дюжаррика

Действиям секретариата ООН нет оправданий. Отсутствие реакции организации на заявления Киева о причастности к терактам против российских медийных лиц возмутительно, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"На это абсолютно четкое, лобовое признание Организация Объединенных Наций - не в виде коллектива стран, а в виде ее секретариата - не смогла дать никакого ответа. Стефан Дюжаррик заявил, что он не видел подобного заявления", - сказала Захарова в эфире радио "Спутник".

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее подтвердил причастность Киева к терактам против медийных лиц в России. Он заявил, что Киев "достал уже многих". Представитель ООН Стефан Дюжаррик на просьбу прокомментировать подобные высказывания ответил, что не видел этого заявления.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"