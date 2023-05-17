Обломки неизвестного беспилотника нашли под Калугой

Пострадавших нет

Под Калугой упал беспилотник самолетного типа без опознавательных знаков. Об этом сообщают Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев.

Как пишет Mash, инцидент произошел накануне вечером на 380-м километре Московского большого кольца в районе деревни Тарутино. Беспилотник упал в лесу, недалеко от трассы. В результате взрыва обломки и ветки деревьев выбросило на дорогу.

В свою очередь Shot сообщает, что на месте взрыва образовалась воронка глубиной 4 и шириной 8 метров. По предварительным данным, беспилотник сбила система ПВО.

Сейчас на месте работают специальные службы.

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