Передвижения врага фиксируют наши артиллеристы

Информация об успехах российских бойцов на западе Артёмовска. Штурмовые группы полностью освободили от неонацистов район с многоквартирными домами - так называемое "Гнездо". Уничтожены сотни огневых позиций противника. Киевские боевики отступают в сторону Часова Яра. Передвижения врага фиксируют наши расчёты артиллерии и наносят точечные удары.

Из крупнокалиберного пулемета российский стрелок бьет по зданию, где был замечен украинский снайпер. У которого шансов продолжать работу нет. Впрочем, и отступать тоже некуда. В Артемовске штурмовым отрядам осталось взять последний квартал на западе города.

Разведка при помощи беспилотников фиксирует, как ВСУ стягивают к Артемовску реактивные системы залпового огня "Буран". Но на открытой местности машины стали легкой мишенью для барражирующих боеприпасов "Ланцет". За сутки уничтожены две вражеских РСЗО. А на этих кадрах беспилотник-камикадзе поражает американский БТР М113 (см. видео).

В лесном массиве обнаружен опорный пункт ВСУ. Для уничтожения задействуют десантную бронегруппу на БМД-4М. Сначала огонь ведут с закрытой позиции из 100-миллиметровой пушки. Камера объективного контроля фиксирует прямое попадание. По отступающему противнику бьют прямой наводкой.

Под Кременной взят новый рубеж. Эту посадку российские бойцы прозвали "Америкой" - по одной из версий, из-за того, что в окопах найдены ножи производства США. Противника отсюда выбили ракетным ударом.

Диверсионно-разведывательные группы ВСУ замечены в районе Авдеевки. По ним открывают огонь из реактивной и ствольной артиллерии. А этот опорный пункт украинских боевиков на самом краю лесопосадки уничтожают из ПТРК.

Уникальный случай – в одном артиллерийском расчете служат четыре родных брата, трое из них - близнецы. Вместе ведут огонь из буксируемой пушки "Гиацинт-Б" - подавляют пункты управления противника, уничтожают вражескую бронетехнику. На счету семьи артиллеристов уже несколько подбитых машин.

Российские военные останавливают врага не только огнем, но и словом. Артиллеристы Центрального военного округа начиняют снаряды для РСЗО "Град" листовками с призывами к противнику сложить оружие и сдаться, сохранив свои жизни. В боеприпасе нет поражающих элементов – только бумага. После разрыва снаряда тысяча листовок разлетается над окопами ВСУ.

Егор Киселёв, "ТВ Центр"

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