Между тем США требуют наращивать помощь Киеву

В ЕС тайно призывают Владимира Зеленского прекратить конфликт. С таким заявлением выступил известный американский журналист Сеймур Хёрш. По его данным, к завершению противостояния с Россией украинского президента подталкивает группа стран во главе с Польшей. При этом для достижения перемирия в Варшаве якобы рассматривают даже вариант отставки Зеленского. Однако пока западным кураторам явно не удается убедить своего подшефного.

"Расставлю по вашей квартире йодо-ловушки в местах силы, создам защитные щиты любой сложности" - говорится в объявлении некоего Дмитрия Чародея. Украинские начинающие бизнесмены не упускают шанс подзаработать после информации, появившейся в соцсетях, о взрыве склада, где могли находиться боеприпасы с обедненным ураном. Британские подарки сыграли с украинцами злую шутку, а заодно и напугали соседей. На сайте Польской станции контроля - пугающие графики скачка радиоактивности в Люблине.

Висмут используется при креплении деталей, содержащих уран и вольфрам. При отравлении солями металла поражаются почки, центральная нервная система, печень, кожа и слизистые оболочки. Местный блогер, который провел свое расследование, даже изучил карту осадков и рассказал, куда дует ветер, чем еще больше напугал подписчиков.

Обедненный уран вернулся в Европу. Но польское правительство свои комментарии пока не дает, как и киевские власти. Известно лишь то, что тушили горящий склад роботами. То, что неважно, какое вооружение поставляет коллективный Запад Киеву, показала и ситуация с атакой на украинский зенитно-ракетный комплекс "Пэтриот". Один удар "Кинжала" - и установка выведена из строя. В Белом доме сейчас оценивают потери и возможность ремонта ЗРК, а еще как посильней наказать Россию.

"Мы хотим, чтобы Китай не помогал России, правильно? Поэтому 100 американских сенаторов рекомендовали вам объявить Россию государством - спонсором терроризма. Спустя несколько месяцев ничего не изменилось. Господин секретарь, вы же никогда этого не сделаете? Никогда не говорите: "никогда", - заявил сенатор США Линдси Грэм.

Кто действительно террорист, не раз указывал наш постпред при ООН Василий Небензя, вспоминая про атаки на российских журналистов. А накануне и глава украинской разведки практически в этом признался.

Впрочем, западные покровители прикидываются, что ничего не видят и не слышат. В ООН о заявлении Буданова тоже не слышали. В российском постпредстве назвали это вопиющим случаем, а в нашем МИДе возмутились таким поведением секретариата организации. Кажется, Европа окончательно теряет контроль над ситуацией. Некоторые политики отказываются поддерживать киевский режим – об этом рассказала директор эстонского Института внешней политики после общения с западными коллегами на одной из конференций:

"Прослушав множество дебатов на сцене и в кулуарах, вывод один - западного единства в поддержке Украины нет. Этот вопрос вызывает споры. Уже невозможно это скрывать".

Однако США требуют наращивать помощь. Великобритания и Нидерланды договорились о создании международной коалиции для закупки истребителей F-16 для Украины. Ни дня без заявления о пожертвовании Киеву. На саммите Европы в Исландии, где собрались представители 46 стран, на арене все те же и о том же, как заезженная пластинка.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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