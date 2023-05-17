Судьба соглашения зависит от соблюдения интересов России

Менее суток остаётся до окончания срока действия так называемой "зерновой сделки". Сегодня последнее судно с пшеницей покинет украинский порт в Одессе. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, судьба соглашения зависит от соблюдения интересов нашей страны и условий, которые были указаны в договоре.

Москва не отходит от своей позиции. Изначально гуманитарную инициативу Киев и его западные покровители превратили в коммерческую. Страны Африки, которым должны были поставлять зерно, получили всего около трёх процентов продукции.

Дешёвую украинскую пшеницу переправляли в Евросоюз и в результате нанесли серьёзный вред собственным фермерам. При этом под видом зерна Украина неоднократно перевозила оружие, которое в итоге попадало на "чёрный рынок". Гуманитарный коридор Киев использовал для ведения разведки и подготовки атак с помощью беспилотников.

Кроме того, Запад так и не снял ограничения на экспорт российской аграрной продукции. В портах задержали более 300 тысяч тонн удобрений, которые были безвозмездно направлены в беднейшие страны. В марте российская сторона продлила "зерновую сделку" только на 60 дней, чем вызвала негодование в США и странах Евросоюза.

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