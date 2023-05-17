Байден отменил часть зарубежных визитов из-за возможного дефолта в США

Дефицит бюджета при Байдене продолжает расти

Джо Байден отменил несколько зарубежных визитов из-за возможного дефолта в США. Президент обсудил варианты действий с лидерами обеих палат конгресса. Белый дом просит законодателей вновь поднять потолок госдолга. В этом случае банкротства удастся избежать. Но к соглашению прийти не получается.

Сроки поджимают, а законодатели всё не торопятся. На то, чтобы предотвратить экономическую катастрофу, остались считаные дни. В противном случае США ждёт суверенный дефолт. А значит, коллапс пенсионной системы, задержка зарплат и выплаты соцпособий, потеря 8 миллионов рабочих мест и масса других неприятностей, в том числе репутационных - банкротство пошатнёт кредитный рейтинг государства и позиции глобального лидера. Чем не повод для президента оторваться, наконец, от международных дел и задуматься о проблемах собственных граждан.

"Роль Америки в мире жизненно важна, особенно сейчас, когда мы работаем вместе с другими странами, чтобы поддержать Украину и решить разные проблемы - от изменения климата до укрепления глобальной экономики. Тем не менее, я сокращаю свои зарубежные визиты. Откладываю поездку в Австралию и Папуа-Новую Гвинею", - заявил Байден.

Рекордный за всю историю лимит госдолга - почти 31 с половиной триллион долларов - Штаты превысили ещё в январе. Дефицит бюджета при Байдене рос удивительными темпами. К этому привели колоссальные по расходам экономические программы, направленные на преодоление последствий финансового кризиса и пандемии. Занимать дальше не позволяет установленный потолок госдолга. Чтобы его повысить, нужно согласие обеих партий в Конгрессе. И тут, как обычно, начинается политический торг.

Республиканцы требуют сокращения бюджетных расходов на несколько триллионов долларов, обвиняя демократов в непомерных аппетитах. Те, в свою очередь, перекладывают ответственность на оппонентов.

"Мы не пожертвуем нашими ценностями. Они, вероятно, не пожертвуют своими. Но мы должны объединиться для того, чтобы избежать проблем. Я бы сказал, что нынешняя встреча была более тёплой. Все согласились, что дефолт - это катастрофа. Это была честная дискуссия о разногласиях, которые у нас есть по целому ряду вопросов. Она прошла в уважительном тоне, и это хороший знак", - отметил Чак Шумер, лидер демократического большинства в Сенате США.

Но до итогового соглашения ещё далеко, признали в Конгрессе. На Уолл-Стрит тем временем начали готовиться к дефолту. Крупнейшие банки обсуждают план действий на случай катастрофы. А экономисты предсказывают затяжную рецессию при любом раскладе.

Астрономический госдолг ещё полбеды. Много и других причин. Например, непомерные траты на поддержку Украины и ущерб от ослабления позиций доллара на мировой арене. Глобальные амбиции США и нелегитимная экономическая политика в отношении неугодных заставляют партнёров искать замену традиционной резервной валюте.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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