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В Гагаузии после выборов проходят акции протеста

11:51
  • среда
  • 17 мая 2023

В здание местного Центризбиркома ворвались силовики

В Гагаузии накаляется обстановка после скандала на выборах главы автономии. Сотни людей пришли к зданию суда в Комрате, чтобы выразить протест действиям официального Кишинёва, который пытается оспорить результаты голосования. Спецназу пришлось прорываться сквозь толпу, которая скандировала лозунги "позор" и "фашисты".

Напомним, минувшей ночью в здание местного Центризбиркома ворвались силовики, без объяснения причин провели обыски и вывезли все бюллетени. При этом, по словам сотрудников ЦИКа, люди в масках неприкрыто угрожали руководителю комиссии.

Инцидент произошел после того, как стало понятно, что на выборах главы автономии побеждает Евгения Гуцул -  кандидат от оппозиционной партии "Шор", которая выступает за укрепление отношений с Россией. В то время как общемолдавским курсом провозглашена евроинтеграция.

Массовый митинг в защиту прав избирателей в Гагаузии запланирован и сегодня. А вечером на экстренное заседание соберется Народное собрание автономии.

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