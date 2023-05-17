В Сочи появился ядовитый решеточник красный

Прикасаться к этим грибам опасно

В Сочинском дендрарии внешне все изящно, красиво и спокойно. А вот в воздухе витает неприятный запах. Даже павлины сложили хвосты от отвращения. Что касается людей, то они постоянно присматриваются и принюхиваются, пытаясь найти источник жуткого аромата.

Именно так выглядит грибная поляна с выросшим под кипарисами решёточником красным. Гриб этот редкий, занесён в Красную книгу, хотя в научном мире известен давно. Но в таких рекордных количествах в Сочи его за последние 100 лет не было.

Даже сосна Пицундская не может перебить грибное зловоние. Туристы и местные жители впечатлены. Процесс созревания этого гриба действительно напоминает фильм ужасов про нашествие пришельцев. Из рассказов специалистов становится понятно, откуда на самом деле берут свои идеи киносценаристы.

"Сначала появляется такое студенистое тело, похожее на яйцо. Из него вылупляется кожистая красная решетка, которая потом разлагается на щупальца кальмара. Она выделяет неприятный запах для того, чтобы привлекать мух. Именно мухи разносят эти споры", - пояснила Галина Солтани, ведущий научный сотрудник Сочинского национального парка.

Мухи-то разносят, они еще и не такое нюхали. А вот людям, как говорят сотрудники парка, даже прикасаться к этим грибам опасно. "Если остатки этого гриба попадут на слизистую, можно получить пищевое отравление или раздражение слизистой", - рассказала Галина Солтани.

Биологи на тревожные сообщения о невероятном размножении ядовитых грибов – причем, не только в Сочи, но и в Подмосковье - реагируют спокойно. Смертельных случаев отравления до сих пор не зафиксировано. Оно и понятно. Кому в здравом уме придет в голову есть дурно пахнущий разлагающийся гриб? Пусть даже и очень редкий.

Пока специалисты обсуждают влияние климата на небывалое размножение решёточника красного, в Сочи образовался новый туристический маршрут. Грибной - с элементами экстрима. Это когда нужно смотреть, но не принюхиваться. И ни в коем случае не срывать.

Решёточник красный продолжает путешествие по России, постепенно захватывая леса и полянки в северном направлении. Встреча с ним, говорят, редкая удача. Об этом стоит говорить вслух. Главное, чтобы гриб не ответил.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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